Addetti per il punto vendita Eurospin di Pontedera

Eurospin Tirrenica S.p.A. Società del Gruppo Eurospin, ricerca per il proprio Punto Vendita situato a Pontedera (PI), addetti vendita | Personale Punto Vendita.

La risorsa di occuperà di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali: assistenza alla clientela; operazioni di cassa; sistemazione della merce sugli scaffali; corretta tenuta del layout merceologico; pulizia di punto vendita. Requisiti: costituiscono requisiti indispensabili: affidabilità e serietà; approccio positivo al cliente; flessibilità e capacità di adattamento; Capacità comunicative e relazionali. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi; residenza in zone limitrofe; essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti. Altre informazioni: Precedenti esperienze maturate nel ruolo nella grande distribuzione o nel settore alimentare saranno valutate positivamente. Si valutano anche profili senza esperienza. Si propone contratto di assunzione a norma di legge.