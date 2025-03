Accordo tra Ateneo e Cavalieri di Santo Stefano

L’Università di Pisa e l’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano hanno sottoscritto un accordo per una collaborazione scientifico-culturale tra le due realtà. L’intesa è stata firmata ieri al Palazzo alla Giornata dal Rettore Riccardo Zucchi e da Giorgio Cuneo, Presidente vicario dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano in rappresentanza del Presidente Umberto Menicucci Ascani. La convenzione mira alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, con iniziative che spaziano dalla ricerca accademica alla pubblicazione di studi, fino all’organizzazione di eventi e convegni.

Un aspetto centrale sarà l’opportunità per gli studenti dell’Università di accedere a tirocini formativi presso l’Istituzione. Le attività previste potranno includere catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio archivistico che sarà a disposizione anche per la stesura di tesi di laurea. "L’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano è onorata per questa convenzione che ha comportato diversi mesi di lavoro, ma per i cui risultati siamo davvero soddisfatti – ha dichiarato Giorgio Cuneo –. In particolar modo perché consente di valorizzare e rinsaldare quelli che sono i legami storici tra l’Istituzione e l’Università, e di sviluppare e portare avanti i progetti culturali e l’attivazione di tirocini importanti che permetteranno di mantenere viva la storia dei Cavalieri di Santo Stefano a beneficio della città di Pisa e dell’intera Regione Toscana".

"Come Ateneo c’è la volontà di proseguire una collaborazione ad ampio spettro con i Cavalieri di Santo Stefano – ha detto il rettore Riccardo Zucchi –. Vorrei sottolineare l’aspetto culturale di questo accordo che comprende una collaborazione da più punti di vista, scientifico, di terza missione e di supporto alla didattica, che senza dubbio sono una delle nostre priorità".