Accordo biennale di studi e supporto scientifico

Un’occasione unica: Scuola Normale e Sovrintendenza suggellano un accordo biennale con scambio di informazioni, supporto e aiuto per restituire alla città, alla comunità, ai turisti la chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano. Alla firma dell’accordo, c’erano ieri i vertici delle due istituzioni: il prof. Luigi Ambrosio e l’arch. Valerio Tesi. La chiesa è stata chiusa dal Demanio per motivi di sicurezza dal giugno 2023 e assegnata in consegna alla Soprintendenza che, grazie un finanziamento apposito del Ministero della Cultura, vi sta conducendo lavori di verifica e restauro affidati alla supervisione dell’architetto Maria Irene Lattarulo. Nell’ambito della progettazione e dell’esecuzione di queste attività per la conservazione di Santo Stefano e ancora alla loro conclusione, Scuola Normale e Soprintendenza si impegnano a condividere azioni per la promozione del ricco patrimonio storico/artistico della Chiesa, con particolare attenzione alla sua vicenda architettonica e alla storia della sua ricezione e tutela. Lo faranno attraverso ricerche scientifiche e storico-artistiche per studiare l’edificio monumentale e i beni che vi si conservano, tra cui tavole di artisti quali Cigoli, Ligozzi, Allori raffiguranti le imprese militari dell’Ordine, oltre a dipinti del Bronzino (Natività, 1564) e di Vasari stesso, vessilli, e un ricco soffitto ligneo dorato a cassettoni che necessita di interventi conservativi. Inoltre eventi culturali quali mostre, seminari, workshop che promuovano il valore della Chiesa di Santo Stefano e del contesto cui il monumento appartiene. A questo proposito, il 13 e il 14 dicembre 2024 è in corso di organizzazione un convegno internazionale. L’accordo si inserisce in un percorso che la Scuola Normale sta perseguendo in questi anni di rilancio degli edifici di Piazza dei Cavalieri, che ospita la sede principale della Scuola, il Palazzo della Carovana, con molte iniziative quali la ristrutturazione dei Palazzi che ospitano la Biblioteca (dell’Orologio, della Canonica), e, durante l’attuale Direzione, il "Progetto di valorizzazione culturale del patrimonio storico e artistico di Piazza dei Cavalieri a Pisa" in collaborazione con la Fondazione Pisa sotto la responsabilità scientifica della professoressa Lucia Simonato.

Ca.Ve.