"Accolte le nostre sollecitazioni"

"Gli ambulanti pisani possono finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo il rinnovo delle concessioni fino al 31 dicembre 2032 messo nero su bianco dalla delibera di giunta n. 154 del 9 giugno. Siamo soddisfatti che il sindaco Michele Conti abbia accolto le nostre sollecitazioni con le quali si invitava l’amministrazione a rispettare quanto previsto dalla legge e soprattutto i termini del 29 giugno". E’ il sindacato Anva Confesercenti, con il suo presidente provinciale Mirco Sbrolli e con il responsabile Toscana Nord Claudio Del Sarto, ad esprimere la soddisfazione per la conclusione della lunga vicenda del rinnovo delle concessioni per gli ambulanti che operano. "Il rinnovo deve essere concesso entro il 29 giugno. Non sono accettabili tentennamenti magari legati ad una presunta applicazione anche al suolo pubblico della Direttiva Servizi, la così detta Bolkestein".