"Acampada" per la Palestina. Stamani nuova mobilitazione

Continua l’"Acampada" studentesca per la Palestina nei giardini di Antichistica dell’Università di Pisa, dove, ormai da nove giorni, il gruppo Studenti per la Palestina si è accampato con le tende per chiedere lo "stop agli accordi con Israele". Un movimento, quello delle tendopoli studentesche, partito dagli Stati Uniti e ormai dilagato in tutto il mondo. In tutta Italia, da più di un mese, le comunità accademiche hanno allestito centinaia di accampamenti. Nei giorni scorsi, l’accampata pisana si è strutturata con 71 tende piantate, infopoint, assemblee, eventi culturali e cene a tema sociale. Per stamani è indetta una mobilitazione "per tornare in piazza, mobilitarci e portare forte il nostro grido all’Ateneo e ai suoi vertici". L’occasione, spiegano gli studenti dai loro canali social, è l’assemblea della CRUI, tra pochi giorni, in cui tutti i rettori delle diverse università italiane si riuniranno per discuterne le sorti a livello nazionale. "Noi studenti – scrivono – contiamo e vogliamo contare in quest’università, i cui vertici non ci rappresentano in alcun modo: vogliamo risposte e soluzioni concrete di fronte a un genocidio".

Enrico Mattia Del Punta