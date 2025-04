Abbandono rifiuti e pesca illegale. Raffica di interventi sul territorio

Interventi del Nucleo carabinieri forestale di Pisa: diverse le operazioni. La prima ha riguardato il contrasto all’abbandono illecito di rifiuti. In un servizio di perlustrazione in via Aurelia Sud, in località Mortellini nel comune di Pisa, i carabinieri forestali hanno sorpreso un individuo mentre depositava illegalmente rifiuti speciali non pericolosi, pneumatici e un telaio di bicicletta in ferro, all’interno di un’area privata. L’uomo è stato denunciato per abbandono di rifiuti.

A Santa Luce, a seguito di una segnalazione e di indagini, i militari del Nucleo carabinieri forestale di Riparbella hanno denunciato un’imprenditrice agricola ritenuta responsabile dell’inquinamento ambientale del fiume Fine. L’inquinamento sarebbe stato causato dall’immissione diretta nel corso d’acqua di reflui zootecnici provenienti dall’allevamento dell’azienda agricola. È intervenuto anche il personale tecnico del dipartimento Arpat, le cui analisi sui campioni prelevati avrebbero confermato l’alterazione dei parametri biochimici delle acque a causa dello sversamento.

I militari del Nucleo carabinieri forestale di Pisa hanno sorpreso un uomo di origine straniera mentre pescava illegalmente in località Fosso Imperiale (Pisa). Non aveva la licenza di pesca e utilizzava una bilancina con toppa centrale, un attrezzo non conforme alla normativa vigente. Mezzi sequestrati e sanzioni per 360 euro.