"Abbandono di rifiuti nel parcheggio di Eliopoli. Eppure la Tari si paga cara..."

"Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni su un indiscriminato abbandono di rifiuti nella zona di Eliopoli a Calambrone tra piazza Madonna e all’angolo tra Viale del Tirreno e Via Tulipani, ma anche via delle Mimose, via Porcari, via delle Magnolie, via Aiazzi. Una situazione inaccettabile se si pensa agli aumenti Tari, la più alta in Italia, che i cittadini stanno sentendo proprio in questi giorni sulla propria pelle con l’arrivo della seconda rata. Un aumento per il 2024 del 9.39% e un ulteriore incremento aggiuntivo del 20% che si prevede per gli anni 2025 e 2026". Lo denuncia il capogruppo dellalista civica di centrosinistra La Città delle Persone, Paolo Martinelli, che ha presentato un question time in consiglio comunale all’assessore all’ambiente Giulia Gambini che, ha aggiunto l’ex candidato sindaco del centrosinistra, "ci ha risposto di alcune multe già elevate e ha parlato di un impegno futuro a derattizzare e verificare il numero di iscritti regolari alla Tari, parametro in base al quale si definisce il numero di passaggi dei mezzi di raccolta, ma a tre settimane di distanza la situazione è ancora oggettivamente critica".

Secondo Martinelli, inoltre, "la reintroduzione massiva dei cassonetti e il superamento del porta a porta che si sta applicando in tutta la città vanno ripensati, valutando le singole esigenze perché, così com’è organizzato, il sistema scoraggia i comportamenti virtuosi di conferimento della differenziata e favorisce gli abbandoni e anche il regolamento che sta per arrivare in aula sull’introduzione di tutor ambientali e ispettori è un palliativo".