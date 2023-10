A Vicopisano la targa in ricordo

Stamani a Cucigliana (Vicopisano) verrà scoperta una targa in ricordo di Maria Giulia Ghezzani e del marito Ugo Chessa, comandante del traghetto Moby Prince, con un ricordo ad Angelo Chessa, grande combattente per la verità, in attesa che inizi quanto prima il lavoro della nuova Commissione parlamentare di inchiesta approvata martedì 17 ottobre alla Camera. Verità e giustizia per il Moby Prince. "Ci auguriamo che la nuova commissione di inchiesta approvata all’unanimità dalla Camera, sia al più presto operativa in modo da mettere la parola fine su questa tragica vicenda. Ringraziamo tutti i gruppi parlamentari e il presidente Fontana per essere arrivati a questo traguardo" le parole delle associazioni dei familiari.