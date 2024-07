A Vico la Tosca e a Cascina Bresciani

Siamo nel cuore dell’estate e la provincia pisana si anima con le più svariate proposte che vanno dalla letteratura ai classici della musica ai concerti. Vediamo nel dettaglio le proposte per il week end. Domani suggestiva presentazione del magico e sorprendente libro "Athanor: "Poesie simboli e visioni alchemiche", scritto dal poeta Alessandro Scarpellini e Isabella Ives, alle 21,30 alla rocca del Brunelleschi di Vicopisano, con ingresso gratutito senza prenotazione. Sempre domani sera alle 21.30 in Piazza dei Caduti a Cascina, all’interno della fortunata rassegna "Metti una sera a Cascina", andrà in scena il concerto di Omar Bresciani: "Classico italiano: Canzoni meravigliose" ad ingresso libero. Il Museo di storia naturale di Calci organizza una serata con pernottamento nella galleria dei cetacei, per prenotazioni [email protected]. Per la serata di domenica da segnalare l’appuntamento con la musica lirica proposto dalla rassegna Monte Pisano Art Festival: nella splendida cornice della Rocca di Vicopisano alle 21,30 appuntamento con un classico delle opere di Giacomo Puccini: Tosca, suonato ed interpretato dal vivo, per ripercorrere le arie più famose del Maestro, circondati da un paesaggio inedito.

Alessandra Alderigi