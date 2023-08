A Settembre a Pisa: il Gotha della Chirurgia

Il congresso annuale della Società italiana di chirurgia porterà a Pisa due dei più importanti chirurghi al mondo che saranno nominati entrambi soci onorari dell’istituzione culturale nata nel 1882 per favorire il progresso dell’arte e della scienza chirurgica, facilitare lo scambio delle idee tra i chirurghi, coordinandone il lavoro e tutelare il prestigio e gli interessi legittimi dei cultori della chirurgia: lo statunitense John Cameron, considerato il più autorevole chirurgo vivente, e il francese Pierre Alain Clavien, il medico che ha classificato le principali complicanze chirurgiche realizzando uno strumento fondamentale in medicina Saranno oltre 2 mila i partecipanti attesi, con almeno 100 ospiti internazionali di altissimo livello e chirurghi provenienti da 22 diversi Paesi del mondo. Per la prima volta il congresso della Società italiana di chirurgia, che nell’edizione pisana, la 125a della sua storia, sarà un evento mai visto prima, aprirà le sue porte anche agli infermieri che, spiega Ugo Boggi, responsabile scientifico del congresso, "sempre più, sono partner preziosi del chirurgo moderno, perché non di rado sono proprio loro che gestiscono molte delle nuove tecnologie utilizzate in sala operatoria". Infine ospiterà due consensus conference internazionali sul trattamento del laparocele e sul trattamento del carcinoma del pancreas borderline-resectable e localmente avanzato, quest’ultima è un’azione scientifica sostenuta anche da Fondazione Pisa.