A San Rossore domina Estoril

Il super giovedì feriale a San Rossore con oltre 70 partenti (e nessun ritiro al mattino) distribuiti nelle sei corse in programma non ha deluso, con arrivi combattuti spesso in linea con i pronostici della vigilia. Al centro del convegno il premio “Cavalieri di Santo Stefano” con 14 cavalli al via e favori del pronostico divisi fra tre cavalli: Estoril, Treasure Soul e Baballi. Ha vinto Estoril (D. Vargiu) con Baballi secondo e l’altro non piazzato. Al proprietario e al fantino del cavallo vincitore l’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano ha fatto dono di una medaglia d’argento commemorativa. Fra le altre corse in programma da segnalare il successo di Amore senza Fine alla terza corsa. Il cavallo era infatti montato da Davide Cirocca, un allievo di vent’anni che ha raggiunto ieri il quindicesimo successo in soli tre mesi di attività a San Rossore dopo aver preso la patente in Francia dove ha lavorato per cinque anni. Cirocca, che è nato a Santa Teresa di Gallura, si è dimostrato una promessa del galoppo italiano. Da segnalare anche il premio “Museo delle Sinopie” dove, fra i 3 anni impegnati sulla distanza del doppio chilometro, la favorita Diamine (D. Di Tocco) ha battuto dopo strenua lotta Spotlight. Le altre corse sono state vinte da Drogon (A. Siri), Choccolhard (S. Sulas), Diamond Falls (A. Deias). Si torna all’ippodromo domenica prossima con sette corse in programma e il tradizionale premio “Unione Industriale Pisana”, metri 1500, al centro del convegno.