A San Giuliano terme "Parliamo di lupo. Come comportarsi? Come facilitare la convivenza?"

San Giuliano Terme (Pisa), 28 febbraio 2022 - Si chiama "Parliamo di lupo. Come comportarsi? Come facilitare la convivenza?" l'evento che il Comune di San Giuliano Terme organizza in collaborazione con l'associazione Selvatica, l'associazione Feronia Guide Ambientali e il WWF Alta Toscana. Il Comune di Vicopisano ha concesso il patrocinio. Appuntamento a venerdì 4 marzo alle 17.30 nella sala del Consiglio comunale (via Niccolini 40).



PANCRAZZI - I saluti istituzionali saranno affidati all'assessore all'ambiente del Comune termale, Filippo Pancrazzi, e all'assessora al turismo e al Monte Pisano di Vicopisano, Fabiola Franchi, mentre a seguire interverranno Paola Fazzi e Marco Lucchesi, biologi dell'associazione Selvatica, Samantha Benucci, consigliera WWF Alta Toscana e Leonardo Gelli, presidente di Feronia. L'evento si svolgerà in presenza nel rispetto della normativa anti Covid-19 vigente e sarà trasmesso in streaming (nei prossimi giorni verrà comunicata la modalità di collegamento). "Come pubblica amministrazione - commenta l'assessore Pancrazzi - riteniamo importante veicolare una corretta informazione nei confronti della cittadinanza in merito al tema della presenza dei lupi sul nostro territorio e sui comportamenti da seguire per facilitare la convivenza. Ringrazio le amministrazioni comunali e le associazioni che hanno condiviso con noi questa iniziativa, frutto di un percorso e di un dialogo che certamente non si esauriranno qui".



FRANCHI - "È giusto e doveroso dare un'accurata informazione senza creare allarmismo - aggiunge l'assessora Franchi -. Proprio per questo ci siamo rivolti a esperti e ad associazioni che potranno darci tutte le informazioni che servono. Il Monte Pisano è tornato a vivere e a popolarsi di nuovo di camminanti, bikers, escursionisti dopo i gravi incendi e anche a seguito della pandemia, per il desiderio di godere di bellezza e di benessere, in tutta sicurezza, lontano dai luoghi affollati. Ringrazio il Comune di San Giuliano Terme, a nome dell'amministrazione, per questa importante opportunità".

M.B.