A Pisa torna Banchi di Gusto: ospite speciale una vincitrice di MasterChef

Economia circolare, valorizzazione delle risorse e degli scarti alimentari, mangiar sano e, soprattutto, sostenibile. Sabato 27 e domenica 28 aprile, dalle 10 alle 20, Pisa torna ad essere la capitale del gusto e del buon cibo grazie alla tredicesima edizione di Banchi di Gusto, la kermesse a cura di CNA Pisa realizzata col patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Terre di Pisa, Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Distretto Rurale Terre pisano-livornesi, Distretto Rurale Valdera Valdarno Inferiore e Distretto Rurale e Biologico Val di Cecina. Arrivata alla sua 13esima edizione, la “due-giorni” a cura dell’associazione di categoria pisana si conferma non solo un appuntamento fisso del mercato del gusto sotto Logge di Banchi, ma anche un salotto aperto a tutti coloro che vogliono conoscere i principi dell'alimentazione e della gastronomia, con i relativi aspetti storici, ambientali e salutistici. L’iniziativa, infatti, oltre ai consueti banchi dove è possibile acquistare e degustare i prodotti della filiera, ospiterà seminari e dibattiti con docenti dell’Università di Pisa, show-cooking con nomi internazionali della cucina stellata e presentazioni di libri.

Grande novità di questa edizione la partecipazione, direttamente da MasterChef, della vincitrice della 13° edizione, Eleonora Riso, che domenica 28 aprile presenterà il suo libro edito da Baldini + Castoldi. Taglio del nastro previsto per il giorno 27 aprile alle ore 11 in Logge di Banchi e apertura, sia sabato che domenica, dalle 10 alle 20 con ingresso libero. “Filiera corta, chef stellati e ospiti di fama internazionale ma anche dibattiti, seminari e momenti di approfondimento legati alla sostenibilità alimentari con docenti dell’Università di Pisa: Banchi di Gusto nel tempo ha creato ed ha valorizzato la tipicità dei prodotti toscani favorendo incontri tra produttori ed esperti dell'alimentazione – commenta con una nota CNA Pisa -. Negli anni ha altresì visto il coinvolgimento di Maîtres Chocolatiers, mastri panificatori e pasticcieri che hanno valorizzato, durante partecipatissimi show cooking aperti al pubblico, i prodotti presenti sotto le Logge offrendo, al contempo, un'ottima vetrina e un biglietto da visita per i tanti turisti e visitatori che, passando per la città della Torre Pendente, potranno godere di un turismo esperienziale sublimato da tante golosità eno-gastronomiche”. Oltre alla vendita e alle degustazioni ci saranno interattivi show cooking grazie alla presenza di giornalisti e food influencer e interviste con docenti ed esperti: un richiamo, dunque, per gli amanti del buon cibo, del mangiare sano e consapevole e, soprattutto, per chi desidera conoscere l'origine dei prodotti e i principi dell’economia circolare.

Di seguito il programma completo della “due-giorni”. Sabato 27 Aprile 2024 Ore 11:00 → Inaugurazione e taglio del nastro con le autorità Dalle 10 alle 20: vendita prodotti e degustazioni Ore 15:30 - 16:30: Tavola Rotonda su Economia circolare e valorizzazione delle risorse alimentari Ore 17:00-18:00 → Mirco Della Vecchia e Luca D’Auria della Pizzeria Fratelli D’Auria ALT ALLO SPRECO: LA NUOVA VITA DEGLI SCARTI ALIMENTARI Ore 18:05 -19:00 → Show Cooking a cura di Daniele Fagiolini, titolare e Chef dell’Antico Ristoro Le Colombaie di San Miniato. Domenica 28 Aprile 2024

Dalle 10 alle 20: vendita prodotti e degustazioni Ore 15:30 - 16:15 → Direttamente da MasterChef, la vincitrice della 13° edizione, Eleonora Riso Presentazione del Libro “Laboratorio di sapori” di Eleonora Riso – Baldini + Castoldi editore Ore 17:00-18:00 → Tatiana Porciani, titolare Erbaluigia – Osteria Contemporanea Ore 18:00 - 19:00 → Simone Acquarelli, chef patron SaQua by Il Frantoio