A Pisa scattano le denunce per guida in stato di ebbrezza

Pisa, 15 dicembre 2024 - Tre persone denunciate a Pisa per guida in stato di ebbrezza. È l'esito dei controlli dei carabinieri che hanno denunciato anche tre persone per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sugli stupefacenti e due per porto ingiustificato di armi. A seguito di accertamenti, i conducenti delle auto coinvolte sono risultati positivi al test dell’etilometro con un tasso superiore a tre volte, in un caso, e a quattro volte nell'altro caso, il limite previsto dal codice della strada. In ognuno di questi casi, è stato spiegato dai carabinieri, c'è stato il ritiro delle patenti eccetto per un 24enne perché la patente era già stata sospesa. Inoltre è stato denunciato un uomo residente a Massarosa (Lucca) perché all'interno della sua auto è stato trovato un machete con 44cm di lama.