A Pisa arriva l’ambulanza crivellata. Testimonia gli orrori della guerra

Ieri in molti avranno notato in piazza Vittorio Emanuele II qualcosa di strano. Venerdì 27 infatti, intorno alle 9.30, un carro-attrezzi ha scaricato nella piazza un’ambulanza distrutta. Questa ambulanza fa parte di un’iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione europea circa gli orrori che si stanno abbattendo sulla popolazione ucraina. Come? Mostrando ai cittadini le condizioni delle ambulanze che hanno prestato soccorso in Ucraina.

Coloro che si recherà a partire da oggi fino a domenica, in piazza Vittorio Emanuele II potrà infatti vedere con i propri occhi quali siano gli effetti della guerra . L’ambulanza in questione è stata colpita da una bomba a Kharkiv nel settembre del 2022, gli operatori avevano ricevuto una richiesta di soccorso ed una volta giunti sul posto si sono precipitati ad aiutare il ferito, non riuscendo però a prestargli le giuste cure, in quanto l’attrezzatura necessaria era andata distrutta nell’esplosione che aveva coinvolto il veicolo.

L’iniziativa “Ukraine is Calling” lanciata dall’organizzazione non profit LUkrein, si impegna però a far sì che le ambulanze danneggiate possano ancora rendere un servizio all’Ucraina mostrando in tutta Europa fino a che punto si possa spingere l’esercito russo.

L’ambulanza è approdata in Italia nel 2024, il suo viaggio però è partito nel 2022 dal Lussemburgo, per poi spostarsi in Belgio, Francia, Regno Unito ecc... Il “giro d’Italia” dell’ambulanza è invece partito da Piacenza lo scorso 29 aprile, dal 27 settembre al 29 settembre, l’ambulanza sosterà a Pisa dove è giunta grazie all’impegno della comunità ucraina di Pisa e a Don Volodymyr Lyupak, riferimento della comunità ucraina in Toscana, e al patrocinio del Comune. Oggi alle ore 12, è in programma un incontro cittadino cui sono invitate le autorità civili e religiose. Domani invece, alle ore 9.30, in San Pietro di Vincoli, sarà celebrata la Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo con rito Bizantino in italiano: occasione questa, per pregare per la pace.

Greta Ercolano