A Pisa apre una nuova ludoteca: benvenuta Eldalandia

Pisa, 13 dicembre 2024 – È ufficialmente aperta Eldalandia, la nuova ludoteca situata in Via Livornese 218, nella zona di Porta a Mare a Pisa, un luogo pensato per offrire ai bambini e alle famiglie un ambiente sicuro e stimolante dove trascorrere il tempo libero. All'inaugurazione, hanno preso parte il Presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo, la Referente sindacale Confcommercio Pisa Agnese Profeti e l'assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pescatini. La ludoteca nasce dall'idea di Elis Koleci e della moglie Denisa, due genitori che, trovandosi di fronte alla difficoltà di trovare strutture adeguate dove lasciare i propri figli durante le ore di lavoro, hanno deciso di creare uno spazio che rispondesse a questa esigenza: “L'idea di Eldalandia è nata dalla nostra esperienza personale come genitori. Non riuscivamo a trovare un luogo dove i nostri figli potessero stare tranquilli e divertirsi mentre noi eravamo al lavoro. Da questa necessità è nata la volontà di creare uno spazio che fosse sicuro, educativo e stimolante per altri genitori che, come noi, si trovano a fronteggiare la stessa difficoltà" racconta Elis Koleci. Eldalandia offre una serie di servizi pensati per rispondere alle diverse necessità delle famiglie tra cui: doposcuola, parco giochi, baby parking, e baby sitter. I bambini potranno divertirsi in un ambiente privo di distrazioni come telefoni e internet, promuovendo un gioco più sano e stimolante. Nonostante i primi passi, il progetto di Eldalandia sta crescendo con entusiasmo e determinazione, superando le sfide iniziali con grande fiducia nel futuro: "Siamo molto soddisfatti di come sta prendendo forma Eldalandia, anche se siamo consapevoli che ci vorrà un po' di tempo per far “carburare” il nostro servizio. Essendo alla nostra prima esperienza come imprenditori, ci rendiamo conto che ci sono tante sfide da affrontare, ma siamo pronti e motivati a far decollare questa attività, convinti che possa essere un valore aggiunto per la nostra comunità” prosegue il proprietario di Eldalandia, Elis Koleci. A tal proposito Federico Pieragnoli, d irettore di Confcommercio Provincia di Pisa, ha espresso il proprio apprezzamento: "Desidero fare i miei più sinceri complimenti a Elis e Denisa per il coraggio e la determinazione con cui hanno dato vita a questo progetto. Eldalandia rappresenta una risposta concreta a una delle esigenze più sentite dalle famiglie della nostra città: la necessità di un luogo sicuro e stimolante dove i bambini possano crescere e divertirsi. In qualità di Confcommercio, siamo felici di vedere che le idee innovative di giovani imprenditori come loro possano contribuire a migliorare la nostra comunità, arricchendo l’offerta di servizi per le famiglie e promuovendo al contempo un’economia locale sostenibile." Un nuovo punto di riferimento a Pisa come sottolineato dall'assessore al commercio del Comune Paolo Pesciatini: "L'apertura di Eldalandia nel cuore del quartiere di Porta a Mare rappresenta un'importante risorsa per le famiglie pisane. Questo spazio, infatti, costituirà un'occasione per tutte le famiglie di residenti e turisti: i bambini potranno giocare in sicurezza e socializzare. Riteniamo pertanto che attività come queste qualifichino l'offerta turistica, articolandola ulteriormente, e migliorino la qualità della vita delle famiglie stesse”