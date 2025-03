A piedi per i pini e contro la Base

"In difesa dei pini e contro la base". Passeggiata ecologica e didattica sul valore delle nostre pinete. Stamani alle 10, ritrovo al Presidio di Pace dei "Tre Pini" (San Piero a Grado) A seguire pranzo al sacco al presidio di Pace. "Come Comitato Difesa Alberi di Pisa e Movimento No Base invitiamo la popolazione solidale a una nuova iniziativa di monitoraggio, conoscenza e difesa del territorio, per scoprire insieme l’incredibile storia e valore delle nostre pinete nel Parco Naturale di Migliarino Massaciuccoli San Rossore. Con questa passeggiata cercheremo di conoscere meglio l’importanza delle pinete secolari che crescono nel Parco e il complesso e ricco ecosistema in cui vivono. Di fronte all’incuria del Parco nei confronti del proprio patrimonio naturale, alle scellerate decisioni di costruzione di una base militare nel parco stesso, vogliamo attraversare ancora una volta i sentieri di San Piero e vedere con i nostri occhi la natura che vogliamo difendere. Con il nuovo progetto di base militare sono previsti, tra le tante conseguenze nocive per il territorio, l’abbattimento di migliaia di alberi nell’area Cisam e la cementificazione di 100 ettari di bosco. Le conseguenze per l’ecosistema del Parco potrebbero essere devastanti per tutto ciò che cresce e vive dentro e fuori le reti del Cisam". Gli organizzatori aggiungono: "Vogliamo fare chiarezza sulla natura di questo ecosistema, il suo valore, i rischi in cui incorre di fronte a questo progetto, l’impatto che ha la presenza di un reattore in un territorio simile e molto altro, insieme! Per questo come Comitato Difesa Alberi e Movimento No Base percorreremo insieme i sentieri del Parco e con il contributo di Antonio Mori del Comitato potremo conoscere ancora meglio il territorio in cui viviamo e aggiungere ulteriori motivazioni ai tanti no per la costruzione della base nel parco, i tanti si per la cura e la difesa del territorio".

Carlo Venturini