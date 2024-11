"A Natale regala il territorio". Il sindaco Ghimenti e l’appello: "Comprate prodotti locali"

"A Natale regala il territorio". E’ l’appello lanciato dal sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti che, in un post diffuso sui social, ha invitato i suoi concittadini (e non solo) ad acquistare i prodotti delle aziende locali. A dare l’esempio è proprio il primo cittadino in occasione dei mercatini di Natale che si sono svolti lo scorso fine settimana intorno alla Pieve. Un’iniziativa, questa, "nata sotto la nostra amministrazione - spiega Ghimenti -, e per la quale ringrazio Mestierando e il centro commerciale naturale di Calci. Anche quest’anno, ho fatto la maggior parte dei regali comprando dalle aziende agricole del territorio: un modo per regalare prodotti sani e buoni, e al tempo stesso sostenere i nostri produttori locali".

Una scelta controcorrente nel mondo della globalizzazione e dell’e-commerce.

"Il mio è un appello personale, come sindaco e calcesano, che rivolgo a tutti coloro che hanno la possibilità di farlo. In questo modo sosteniamo l’economia locale, perché le aziende agricole e le piccole botteghe possono sopravvivere solo con il nostro contributo".

Ed è anche un modo per riscoprire i prodotti artigianali.

"Sì e qui ce ne sono tanti, di ottima qualità, che meritano di essere scoperti e valorizzati: dalle praline di cioccolato al vino, dal miele alle marmellate. Oltre naturalmente all’olio, un’eccellenza del nostro territorio".

Com’è andata quest’anno la produzione?

"Le olive erano tante e di ottime qualità, la resa cambia in base a tanti fattori, ma la stagione è sicuramente buona".

E i mercatini?

"Abbiamo raggiunto il più alto numero di aziende agricole presenti rispetto alle passate edizioni e questo significa che la manifestazione sta crescendo. E’ bello vedere in piazza tante realtà diverse e avere un riscontro positivo dalla cittadinanza".

Ci sarà un seguito?

"Gli stessi prodotti che erano in vendita ai mercatini si possono trovare nelle aziende. In particolare, la Compagnia di Calci ha messo a punto un calendario di visite guidate alla scoperta delle aziende locali e dei loro prodotti. L’appello è: partecipate a queste visite e acquistate i prodotti locali. Potrete scoprire belle realtà e approfittare di un rapporto qualità prezzo senza dubbio vantaggioso".

Stefania Tavella