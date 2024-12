"A Natale libri per te". Peccioli capitale letteraria con una carrellata di big

Da Fabio Volo a Francesco Costa, passando per Claudio Bisio e Stefano Tacconi. Sono alcuni dei big ospiti dell’edizione annuale di "A Natale Libri per Te", rassegna letteraria dal clima natalizio che tra oggi e domenica 8 dicembre si terrà nel cuore di Peccioli. A inaugurare la rassegna sarà la presentazione, a alla Galleria dei Giganti oggi alle 18.30, del nuovo libro di Fabio Volo, "Balleremo la musica che suonano" (Mondadori). L’autore sarà intervistato da Luca Sofri, direttore de Il Post. Per questo evento l’organizzazione consiglia la prenotazione, possibile sul sito www.booking.peccioli.net. Venerdì 6 dicembre, quindi, iniziative tra le 17 e le 21 tra Palazzo Senza Tempo, Palazzo Pescatori e Galleria dei Giganti, dove si alterneranno Alicia Giménez Bartlett, Alessandra Tedesco, Cristina Comencini, Viola Ardone, Marino Sinibaldi, Stefano Nazzi e Stefano Tumiati. Sarà anche inaugurata l’opera Liminal Mirror, di Celo1studio. Oltre alla classica rassegna stampa spiegata da Sofri e Costa, sabato 7 dicembre sarà annunciato anche il vincitore del Premio Vero, mentre alle 17,30 sarà presentato Il talento degli scomparsi dell’attore comico Claudio Bisio. Anche in questo caso, la prenotazione è consigliata. Infine, tra le iniziative di domenica 8 dicembre, spicca quella con l’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, intervistato dalla giornalista Lia Capizzi alle 16,30 a Palazzo Senza Tempo.

E sulla scia del grande successo torna anche l’niziativa organizzata dalla Fondazione Peccioliper, dal Comune di Peccioli e sostenuta da Belvedere spa che si pone una doppia finalità: quella di incentivare la lettura e al tempo stesso sostenere le librerie del territorio, in linea con il prestigioso riconoscimento ricevuto di "Città che legge" per il biennio 2020-2021 e 2022-2023, unico comune nella Provincia di Pisa, tra i paesi sotto i 5.000 abitanti. Da domani, 6 dicembre, all’8 dicembre verrà allestito un temporary store con 15 librerie del territorio e la casa editrice Tagete Edizioni, dove i cittadini pecciolesi potranno acquistare libri con un sostegno da parte del Comune di Peccioli e della Fondazione pari al 50%, e i non residenti potranno usufruire di un sostegno pari al 25%. Da oggi, 5 dicembre, a domenica 8 dicembre sarà attivo il servizio di navetta gratuito, con partenza da via Silvestro Lega, lungo la strada provinciale de La Fila.