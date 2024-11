A Anna Pau il premio per la miglior tesi di dottorato in scienze giuridiche

Pisa, 15 novembre 2024 - Ad Anna Pau un premio dell’Associazione italiana di studiosi del diritto dell'Unione europea per la miglior tesi di dottorato in scienze giuridiche che ha svolto all’Università di Pisa con la supervisione della professoressa Sara Poli.

La tesi, dal titolo “The quest for consistency in EU external relations: selected case studies” affronta il tema della coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea prendendo in considerazione, tra i vari casi di studio, anche i rapporti tra l'Unione Europea da un lato, e la Palestina e Israele dall'altro.'

Anna Poli, classe 1994, nata e cresciuta a Prato si è laureata presso l’Università degli Studi di Siena e ha quindi ottenuto il Dottorato di ricerca presso l’Università di Pisa. Attualmente è all’Università di Bologna con assegno di ricerca biennale.

L’Associazione Italiana degli Studiosi di Diritto dell’Unione Europea (AISDUE), nata a Roma nel 2018, ha come principale obiettivo di approfondire lo studio e di diffondere la conoscenza degli aspetti giuridici del processo di integrazione europea, nonché di favorire la collaborazione scientifica e la rappresentanza accademica degli studiosi del diritto dell’Unione europea presso le istituzioni e gli organismi, nazionali ed europei, competenti.