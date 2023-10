"30 anni di affidi di minori a Pisa: oggi la camminata"

Famiglia Aperta è una Associazione di Promozione Sociale (APS) senza scopo di lucro, iscritta al registro regionale del volontariato, nata nel 1993 da un gruppo di famiglie che condividevano l’esperienza dell’affidamento familiare di minori. Quest’anno compie 30 anni. E oggi si terrà l’ultimo dei tre eventi di sensibilizzazione della città sulla tematica dell’affido familiare. Alle 16.30 camminata da Piazza XX Settembre a Piazza Santa Caterina per festeggiare la nuova collocazione del murale in Piazza Santa Caterina. Si sono tenuti altri due eventi: domenica 24 settembre al Teatro della Valgrazosa a Calci e venerdì 29 settembre ore 17 in Piazza La Pera a Pisa.