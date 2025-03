125 nuovi alberi in dieci zone di Pisa. Ecco la mappa

Partiti da Marina di Pisa gli interventi per la messa a dimora di 125 nuovi alberi in varie zone della città. A Marina sono in corso di piantumazione 40 tamerici e 10 querce nelle formelle lungo le strade dell’abitato, previsti anche impianti di irrigazione in Piazza delle Baleari, Gorgona e Sardegna. Poi si passerà ai quartieri di Porta a Lucca, Pisanova, Putignano, San Giusto e Parco Stampace. "Questi interventi – spiega il vicesindaco Raffaele Latrofa – , finanziati dall Comune per 215mila euro, rispondono alla necessità di ombreggiamento e decoro urbano, contribuendo a combattere le ondate di calore e migliorando la biodiversità cittadina. Abbiamo scelto specie autoctone e a bassa manutenzione, capaci di trattenere CO₂e di offrire habitat per la fauna locale, unendo così l’aspetto ambientale a quello estetico e funzionale".