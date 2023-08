Crema al limoncello: dessert fresco

Pisa, 16 agosto 2023 – La crema è poesia, armonia di gusto, emozioni, ricordi. Sa di colazioni profumate, di merende di bambino, di dessert delicato. Con questo caldo, dopo qualche ora in frigo, è rinfrescante, almeno quella al limone. E poi la ricetta che vi racconto non appesantisce. Anzi. Far scaldare (non bollire) mezzo litro di latte, io uso quello parzialmente scremato, più leggero, con la scorza di limone biologico (mi raccomando non il bianco che è amaro). Togliete la panna, se si forma, e la scorza. Mettetelo da parte e in un recipiente amalgamate quattro tuorli di uova con 50 grammi di zucchero a velo e un cucchiaio di quello normale, più 50 gr di farina setacciata. Versate il latte sopra il composto e mescolate con una frusta rimettendo tutto sul fuoco, fino a che non si addensa, non deve fare grumi. Se volete dare una marcia in più, vi suggerisco al posto della buccia di limone, un mezzo bicchierino di limoncello (è qui il segreto della mamma), ovviamente meglio se preparato in casa: l’alcol evapora e resta l’aroma. Potete aggiungere anche ottimi pinoli del Parco di San Rossore o un po’ di cioccolata amara fusa con un biscotto. Il dolce è veloce e squisito.