Corsi gratuiti nella chimica e farmaceutica: la Regione Toscana investe sul futuro

Pisa, 27 gennaio 2025 - Percorsi formativi gratuiti per entrare nel mondo della chimica e della farmaceutica. È quanto offre la Regione Toscana nell’ambito del programma PR FSE+ 2021-2027, con corsi destinati a giovani, disoccupati e categorie svantaggiate. Tra i progetti attivati, spicca “Coltivare l'Eccellenza”, promosso da Pegaso Lavoro Soc. Coop., insieme ad A.fo.ri.s.ma. Impresa Sociale, Delta Lab e Delta Formazione srl.

Due corsi per qualifiche riconosciute Il progetto propone due percorsi di formazione, entrambi gratuiti e con indennità di frequenza fino a 250 euro, per formare figure altamente specializzate nel settore chimico-farmaceutico. Le lezioni inizieranno a febbraio e si concluderanno a dicembre 2025.

Il primo corso, “Tecnico del laboratorio biochimico e microbiologico”, si articola in 620 ore di formazione. I partecipanti acquisiranno competenze per eseguire analisi chimiche e microbiologiche, gestire strumentazioni di laboratorio e partecipare a progetti di ricerca. La formazione prevede: 255 ore di teoria in aula, 135 ore di attività pratica in laboratorio, 30 ore di orientamento individuale e collettivoe 200 ore di stage presso aziende del settore.

Il secondo percorso, “Addetto al trattamento, lavorazione e conservazione di materie prime e prodotti chimici”, comprende 920 ore di formazione, con un focus sull’uso di macchinari e processi produttivi. Il programma prevede: 370 ore di teoria in aula, 220 ore di pratica in laboratorio, 30 ore di orientamento, 300 ore di stage

Entrambi i corsi richiedono la frequenza obbligatoria (70% per le lezioni e 50% per lo stage) e sono aperti a chi possiede un diploma di scuola superiore o un’esperienza lavorativa nel settore.

Le lezioni si terranno a Pisa, tra la sede di Pegaso Lavoro (via Squartini), A.fo.ri.s.ma. Impresa Sociale (via Dei Cappuccini) e l’IIS Da Vinci-Fascetti (via Ugo Rindi). Sono previste inoltre visite didattiche a strutture di eccellenza come il Centro Avanzi, gli impianti di Altair Chemical e i laboratori di ricerca dell’AOUP Cisanello.

Chi desidera partecipare può iscriversi fino a esaurimento posti, visitando il sito www.pegasolavoro.eu o contattando la segreteria ai numeri 050 503825 o 349 5481940.