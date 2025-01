Colpo allo spaccio a Pisa: arrestato 25enne con 700 grammi di hashish

Pisa, 27 gennaio 2025 - Colpo importante al traffico di stupefacenti a Pisa. Nella notte di domenica 26 gennaio, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 25 anni, trovato in possesso di 700 grammi di hashish, due spray urticanti, un bastone telescopico e 40 euro.

L’operazione è scattata durante un controllo in via Conte Fazio. Il giovane, alla guida di un’autovettura, ha tentato la fuga dando il via ad un inseguimento tra le via della città, concluso senza incidenti in via Bixio grazie al supporto della Stazione Carabinieri di Pisa.

La perquisizione ha portato al sequestro di 7 panetti di hashish del peso complessivo di 700 grammi e degli strumenti offensivi. La droga, le armi e il denaro e l'auto usata dal fuggitivo sono stati sequestrati.

Il 25enne è stato poi trasferito presso la casa circondariale di Pisa "Don Bosco".