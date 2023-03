Ciclismo, Coltano Grube in crescita. 35 anni di attività

Il gruppo Coltano Grube e il sindaco di Pisa

Coltano (Pisa), 20 marzo 2023 - Storia, impegno, passione. Tutto questo lo può vantare in 35 anni di attività la Coltano Grube e la famiglia Stefanucci che continua con immutato entusiasmo la gestione dell’attività. Il lavoro e l’impegno svolto dalla società lo ha riconosciuto anche il sindaco di Pisa Michele Conti intervenuto alla presentazione ufficiale. La società presieduta da Ulisse Stefanucci, aveva lanciato un progetto per reclutare i giovanissimi ed i frutti sono evidenti all’inizio della nuova annata con ben 21 tesserati. Un gruppo che si spera possa incrementare in futuro anche le squadre esordienti e allievi che al momento possono contare solo due e tre atleti. La struttura realizzata dalla famiglia Stefanucci con la costruzione della pista ciclabile è sicuramente aspetto di grande importante per richiamare i giovanissimi, ma in questa crescita c’è anche la serietà e l’insegnamento. La Coltano Grube allestirà quest’anno la gara giovanissimi il 27 maggio e quella degli esordienti 24 ore dopo, oltre alla classica per allievi la Pisa Volterra il 6 agosto. Alla cerimonia di presentazione alla Taverna del Grillo anche Federico Savino, neo professionista nella Soudal Quick Step che ha dato tante soddisfazioni alla Coltano Grube negli anni della sua permanenza e che è stato premiato da Lorenzo, Gino e Ulisse Stefanucci.



ALLIEVI: Matteo Orsolini, Danilo Bartoli, Diego Buti. DS Paolo Bertini, Lorenzo Stefanucci.

ESORDIENTI: Iacopo Galazzo, Duccio Kovaz. DS Claudio Rovina.

GIOVANISSIMI: Daniele e Matteo Ciucci, Gregorio e Giulio De Angeli, Gabriele Stefanucci, Francesco Jurinovich, Riccardo e Leonardo Castaldo, Matilde e Gabriele Bottai, Gabriele Grandi, Cristian Neri, Emma e Anna Lazzareschi, Mattia Galazzo, Mattia Bolognesi, Edoardo Stefanini, Nicolò Gambuzza, Andrea Zoppi, Tommaso Marini, Antonino Laurendi. DS Rosario Stefanucci, Siliano Orsucci, Samuele Luppichini.