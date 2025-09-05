Cascina, furto di rame in un cantiere: arrestato 40enne, quattro complici in fuga

Cascina, 5 settembre 2025 - Tentato furto aggravato di rame nella notte in un cantiere edile di via Tosco Romagnola. Alle prime ore del 3 settembre, intorno all’una, i carabinieri della stazione di Cascina hanno arrestato in flagranza un 40enne straniero, mentre altri quattro complici sono riusciti a fuggire. L’intervento è scattato grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti all’interno dell’area. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso cinque persone: alla vista delle divise si sono date alla fuga, ma una di loro è stata bloccata. Nel cantiere sono stati trovati due veicoli già carichi di grondaie e lamiere in rame, oltre ad altro materiale simile accatastato, pronto per essere portato via. Il fermato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando. Nella mattinata successiva si è tenuto il rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato e per l’uomo è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana