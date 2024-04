Carabinieri di Pisa: Operazione contro lo spaccio e la criminalità diffusa

I carabinieri della Compagnia di Pisa, impegnati in un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti e della criminalità diffusa, hanno denunciato in stato di libertà tre individui nell'ambito di un'azione ad "alto impatto".

Durante le operazioni: Una persona è stata segnalata alla Procura della Repubblica pisana per aver violato il divieto di ritorno nel comune di Pisa, in corso di validità. Durante un controllo su un'auto, invece un individuo è stato trovato in possesso di un coltello lungo 22 cm, di cui 12 di lama, e di un manganello in legno lungo 44 cm, senza giustificato motivo. Il materiale è stato sequestrato e il soggetto deferito in stato di libertà presso l'Autorità Giudiziaria.

Il conducente di un'altra auto è stato sottoposto al test dell'etilometro, che ha rilevato un valore di 2,63 g/l, ben 4 volte superiore al limite consentito dalla legge. La patente è stata ritirata e il soggetto segnalato all'Autorità Giudiziaria. Si sottolinea che, nel rispetto della presunzione d'innocenza, la responsabilità delle persone coinvolte sarà valutata dalle Autorità competenti nel corso del procedimento.