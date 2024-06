Arrestato con oltre mezzo chilo di cocaina

Castelfranco (Pisa), 4 giugno 2024 - La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese di cinquantadue anni, incensurato, che risiedeva in una casa isolata nelle campagne di Castelfranco di Sotto. Gli investigatori della Squadra Mobile di Pisa erano sulle sue tracce da alcuni giorni, notando un costante andirivieni di soggetti nei pressi della sua abitazione.

Durante una perquisizione, effettuata con il supporto delle unità cinofile antidroga della Questura di Firenze, è stato scoperto che il soggetto aveva allestito un piccolo angolo per il taglio e confezionamento della sostanza stupefacente proprio all’ingresso della sua casa. Sopra un tavolino erano sistemati bilance di precisione, fogli di cellophane e macchine per il sottovuoto, oltre a numerosi panetti di polvere bianca. Alla fine della perquisizione, la Squadra Mobile ha rinvenuto 628 grammi di cocaina e 1482 grammi di sostanza sconosciuta, probabilmente utilizzata per il taglio e potenzialmente riconducibile a nuove tipologie di droghe.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e condotto presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.