Allarme bomba a La Cella

Pisa, 31 marzo 2023 – Allarme bomba intorno alle 12.30 del 31 marzo 2023 in via Cervino nel quartiere La Cella dove in un condominio è stato recapitato un pacco con all’interno una miccia. Da qui l’allarme e l’arrivo degli agenti delle Volanti e della Scientifica, oltre che degli artificieri.

La zona è stata recintata per permettere i controlli in sicurezza.

All’interno però non c’era alcun innesco, non sarebbe dunque esploso. Sono in corso indagini per capire la provenienza. Esclusi al momento motivi politici o di natura terroristica. Sarà distrutto in un’azienda specializzata-