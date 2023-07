Tre giorni di workshop sulla radio al 110 Hertz Festival

Pisa, 5 luglio 2023 – Novità di quest’anno del 110 Hertz Festival, dal 7 al 9 luglio nella splendida cornice della Villa Medicea di Coltano, sono i workshop radiofonici. A battezzare questo mini-ciclo di formazione a cura dell’associazione culturale Code per Curiosi, venerdì 7 luglio dalle 16.30 alle18.30 è il fondatore di WeRadio Bologna e storica voce di Radio Città Fujiko 103 Fm, Michele Neri, con il laboratorio “Come creare una webradio da zero (o quasi)”, per imparare a costruire una web radio, riuscendo a farne uno strumento di comunicazione economicamente sostenibile.

Si prosegue, sabato 8 luglio dalle 10.30 alle 18.30 con il workshop esperienziale a cura dello scrittore irlandese e conduttore radiofonico di Claremorris Community Radio 94.6 Fm John Farragher dal titolo “Scrittura creativa e camminata in natura”.

La camminata nel parco di Coltano sarà un viaggio interiore “nella mente e l’Io narrante”. I partecipanti sono invitati a portarsi il pranzo al sacco. A chiudere la formazione, domenica 9 luglio dalle 16 alle 18, Mirco Roppolo, fondatore e editore di Radio 3 network (Poggibonsi), con il workshop “Radio Highlander”, una dimostrazione pratica di trasmissione in FM attraverso la ricostruzione di un piccolo studio radiofonico.

Infine il laboratorio creativo Famiglie on air!, curato da Matteo Frasca di Radio Freccia Azzurra, che darà libero sfogo all’immaginario sfrenato dei più piccoli. Un laboratorio dove, genitori e figli, ma in generale bambine, bambini e adulti, potranno costruire e sperimentare, insieme, alcune piccole tracce radio formate da jingles, storie sonore, rotocalchi scientifici e musicali, notiziari, etc… Per iscriversi ai workshop compilare il seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP4l22WfAXqgwLBOjx8X6kbB91p2qqkw6kKWjSQkJjH8P7mQ/viewform?pli=1 Prezzi workshop: laboratorio singolo 20 euro; 3 laboratori 50 euro. Per info (anche WhatsApp): 333 7508235; 345 8292156 oppure scrivere a [email protected]