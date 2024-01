La svastica sul cippo. Viaggio nella memoria "per tenere alta la guardia"

Lamporecchio, 11 gennaio 2024 – A seguito degli atti vandalici al Cippo in memoria del partigiano Giovanni Calugi, deturpato con una svastica, l’amministrazione ha organizzato un’iniziativa, denominata "Manifestazione di solidarietà", in programma domenica con ritrovo alle 11,30 proprio al cippo in via della Resistenza, nella frazione di Cerbaia.

Nelle ore precedenti i rappresentanti dell’amministrazione, guidati dal sindaco Alessio Torrigiani, visiteranno tutti i luoghi della Memoria, che negli anni sono stati inaugurati sul territorio comunale, per deporre un fiore. Alle ore 9 i primi appuntamenti sono alla pietra ai caduti di Lamporecchio per la Liberazione al palazzo comunale; alla pietra alle vittime dei lager nazisti alla scalinata di via Aldo Moro e alle pietre d’inciampo ai deportati ebrei di Lamporecchio al teatro comunale.

A seguire, alle 9,30 si terrà la visita alle lapidi dedicate ai caduti di tutte le guerre, ubicate all’interno del cimitero di Lamporecchio. Poi, alle 9,45, si continua con la visita al cippo dedicato ai caduti della prima guerra mondiale alla Chiesa di Orbignano. Alle 10,15 ci si sposta al cippo dedicato alle vittime civili della seconda guerra mondiale, al cimitero di San Baronto.

Alle 10,45 i rappresentanti dell’amministrazione si spostano a Mastromarco, al cippo a Carlo Carli, vittima civile della seconda guerra mondiale ai giardini pubblici. Poi, alle 11, un’altra tappa condurrà gli esponenti delle istituzioni a deporre un fiore alla targa che ricorda il partigiano Natale Tamburini, che si trova al Circolo Arci Cerbaia.

Infine alle 11,30 l’appuntamento è in Cerbaia, in via della Resistenza, luogo dove avvenuto l’atto vandalico nei confronti del cippo in memoria del partigiano Giovanni Calugi. Interverrà il sindaco Alessio Torrigiani. Saranno presenti anche i rappresentanti dell’associazioni che hanno firmato il Protocollo d’intesa, intitolato "Il 25 aprile nei luoghi della memoria", e cioè l’Anpi, Accademia di Masetto, Orizzonti e Istituto Storico della resistenza di Pistoia. Tutto questo, come ha sottolineato il sindaco di Lamporecchio, "per tenere alta la guardia" e tenere in considerazione, con una manifestazione di sensibilizzazione, le numerose reazioni di sdegno per l’atto vandalico che in questi giorni hanno animato Lamporecchio.

m.m.