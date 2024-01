Recuperato il ”kit da brividi”: vanno all’asta gli attrezzi dei malviventi

Lucca, 11 gennaio 2024 – Cacciavite, bombolette, set di chiavi esagonali da otto pezzi, taglierini. Ma anche “armi“ più pesanti tipo una mazza da cantiere da 5 chili, una più piccola da un chilo, hai visto mai bastassero maniere più blande, una grossa cesoia di 60 centimetri, e “dulcis in fundo“, un piede di porco di 73 centimetri.

Nel kit dello scassinatore-ladro-rapinatore non può mancare neanche il martello, bombolette e una bilancina digitale di precisione. E’ il maxi paniere dei corpi di reato registrati dal Tribunale di Lucca, che sono stati confiscati e che ora andranno all’asta. Tutto ciò che serve all’artigiano-ladro per portare in fondo le proprie mission, anche se evidentemente qualcosa è andato storto visto che gli strumenti sono stati tutti recuperati dalle forze dell’ordine e ora saranno venduti, a colpi di martelletto (in questo caso innocuo), al miglior offerente che, si spera, non sarà un “collega“. Tra gli oggetti che andranno presto all’asta c’è anche un’auto, una Citroen, e perfino una una barca al momento custodita al cantiere di Sarzana.

Tra gli arnesi con finalità altamente improprie anche uno spadino da scasso di 9 centimetri, munito di lampadina e persino di lama in acciaio. Poi tenaglie a cesoia, ricetrasmittenti, tronchesi, torce, scale pieghevoli e allungabili, un paio di guanti neri. Un set da brividi, di tutto fornito per qualunque malintenzionato. Ma non mancano telefoni cellulari, vari modelli I-Phone e Samsung, un orologio da donna di marca Margi, un altro di marca Nicholson un paio di orecchini con perla, una minimoto Honda, un personal computer Hp Pavillon, vari capi di abbigliamento tra cui un giubbotto uomo Moncler blu, uno da donna blu marca Brioni, un similpelle di Armani (taglia 54), un loden Seneiders, una maglia da donna marca Brunello Cucirini.

In più alcune biciclette, una marca Giant nera con strisce gialle, l’altra bianca da uomo marca Klass e una Bizzarri color avorio, l’ultima nera da donna con seggiolino porta bimbi di marca Btwin. A completare l’opera di questo fornitissimo bagaglio del deliquente 4.0 destinata anch’essa alla vendita all’incanto anche una lattina di birra chiusa. Sempre buona per berci su.