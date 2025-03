Zeppi premiato in Vaticano con ’Il Picciolo’

Il ’Picciolo’, storico premio del Vaticano, è stato consegnato a Marcello Zeppi, presidente del Montecatini International Short Film Festival, dall’arcivescovo Angelo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa.

Un premio, quello assegnato a Marcello Zeppi, che è un riconoscimento per le sue attività svolte in ambito internazionale e per il suo impegno alla guida del Montecatini International Short Festival, in special modo nella formazione delle giovani generazioni e nella promozione del dialogo interculturale. Un lavoro grazie al quale Montecatini Terme è diventata, in questi anni, un punto di riferimento internazionale per giovani registi, autori e produttori che ogni anno arrivano da ogni parte del mondo, non solo per partecipare alla manifestazione che ha saputo creare un ponte per il dialogo e la pace valorizzando le diversità e il senso di appartenenza a una comunità globale che trascende le barriere linguistiche e culturali.

Nel corso dei due giorni di missione a Roma, Marcello Zeppi ha presentato anche un nuovo ambizioso progetto: un patto di reciprocità tra Italia e Armenia per la produzione cinematografica, a cui stanno lavorando anche alcune case di produzione italiane, rappresentate dai produttori Claudio Bucci e Morena Gentile. "Essere premiati in Vaticano, nell’anno del Giubileo è particolarmente emozionante – ha detto Zeppi –. Per me non è soltanto un onore, ma anche una conferma che il lavoro fatto in tutti questi anni, nel solco della promozione della pace, del dialogo interculturale e della formazione dei giovani è stato fatto nella giusta direzione".