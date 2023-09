Violenza incontrollata, l’appello al governo: "Più forze dell’ordine"

Montecatini Terme (Pistoia), 30 settembre 2023 – Ha destato grande paura in città la violenta lite scoppiata poco dopo le 21 in via Don Minzoni, a suon di cinghiate e bottigliate. Due uomini di colore hanno iniziato a offendersi davanti a un bar, sotto gli effetti dell’alcol, per futili motivi. Lo scontro è presto degenerato in una violenta lite: uno dei contendenti a colpito nel viso l’avversario con la cintura dei pantaloni, procurandogli una ferita al volto. Il sangue è iniziato a colare sul marciapiede, mentre i protagonisti della lite hanno iniziato a lanciarsi bottiglie. Lo scontro è degenerato in una incontrollabile violenza, sotto gli occhi impauriti dei passanti, residenti e turisti. Anche chi vive nelle abitazioni del quartiere, ormai abituato ad assistere a scene del genere, è rimasto terrorizzato alla vista del sangue. Mentre in lontananza si udivano le sirene delle auto dei carabinieri e della polizia di Stato in arrivo, altri due uomini di colore hanno diviso i due connazionali, convincendoli a fuggire. Al loro arrivo, i carabinieri della Compagnia di Montecatini, supportati dagli agenti del commissariato di Montecatini, non hanno trovato nessuno.

La ricerca dei protagonisti della violenta lite e dei loro amici è proseguita nei dintorni, ma i fuggitivi, ormai, erano riusciti a fare perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine proseguono la ricerca dei quattro uomini. Il sistema di videosorveglianza comunale potrebbe averli ripresi mentre si svolgevano i fatti o durante il loro allontanamento da via Don Minzoni. L’episodio, l’ennesimo avvenuto nella zona dell’ex mercato coperto, ha molto scosso la città. Purtroppo, soprattutto la zona di piazza Gramsci, dove si trova la stazione ferroviaria Montecatini Centro, è frequentata da sbandati e anche da malviventi, come dimostrano le numerose operazioni antidroga svolte dalla polizia di Stato e dai carabinieri. I problemi di sicurezza e di degrado, nel corso degli anni, hanno superato il passaggio a livello di via Marruota, avvicinandosi in modo preoccupante al centro.

Il sindaco Luca Baroncini commenta la situazione. "Continuo con sempre maggiore determinazione a sollecitare in modo diplomatico il governo – spiega – affinché mandino uomini e donne per rinforzare l’organico del commissariato della polizia di Stato in città. Montecatini, al di là del numero effettivo dei residenti, presenta delle criticità che devono essere superate. Vorrei sottolineare anche le notizie positive di questi giorni: la polizia di Stato ha arrestato uno spacciatore che era latitante da 22 anni, mentre l’ex Hotel Iris, abusivamente occupato, è stato sgomberato dagli agenti del commissariato in seguito alla segnalazione del Comune e delle associazioni degli albergatori".