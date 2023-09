Violenta rissa in strada: paura a Montecatini

Montecatini, 29 settembre 2023 – Paura nella tarda serata di ieri in pieno centro. Poco prima delle 21, a pochi passi dalla stazione centrale, quattro persone si sono picchiate e suon di cinghiate e bottigliate. Il tutto è andato in scena in mezzo a via Don Giovanni Minzoni, sotto gli occhi increduli dei passanti. Urla e colpi sono stati sentiti dai residenti della zona, ormai esasperati dai continui episodi di violenza che caratterizzano questa parte della città. La rissa da far west è partita dopo che due uomini si sono scambiati offese di fronte a un bar. Dalle parole rapidamente sono passati ai fatti: uno dei due ha iniziato a colpire l’altro in testa con la cinghia, usata come una vera e propria arma. Sangue in terra proveniente dal volto della persona colpita. La rissa, dopo un momento di pausa, è ripresa e a quel punto sono volate le bottigliate, con il coinvolgimento anche di altre due persone. Nel frattempo sono state allertate le forze dell’ordine e sono intervenute una volante della polizia e una gazzella dei carabinieri, ma i quattro violenti si erano già dileguati.

La zona è monitorata da telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire un importante aiuto per identificare i protagonisti della rissa. La situazione nella zona di piazza Gramsci e della stazione ferroviaria Montecatini Centro è assai difficile ormai da troppi anni. L’area, dalla mattina alla sera, è spesso frequentata da sbandati di vario genere. La stazione ferroviaria rappresenta un riparo per alcuni di loro. Nel parco di via Cividale, a poche decine di metri, la polizia di Stato e i carabinieri hanno dovuto fare numerose operazioni per contrastare lo spaccio di stupefacenti.

Negli ultimi anni, sono stati i nigeriani a fare da padroni nel commercio dell’eroina. La pandemia sembrava aver messo tutto sotto controllo, ma in realtà i problemi strutturali del quartiere non sono cambiati. E la rissa di ieri sera, purtroppo, è lì a dimostrarlo. Gli sbandati e i personaggi poco raccomandabili hanno la brutta abitudine di ritrovarsi qui, a volte sotto l’effetto di alcol e droga. Ed ecco che episodi terribili come quest’ultimo possono accadere persino in un posto come Montecatini. Le forze dell’ordine non possono essere presenti ventiquattro ore al giorno e lavorano già al massimo. Infatti anche in questa occasione si sono presentati appena è scattata la chiamata, ma questi episodi non rendono giustizia a una realtà turistica come Montecatini, dove sarebbe opportuno che le cose cambiassero strutturalmente.

Daniele Bernardini

Niccolò Casalsoli