Vigilanza privata sulla movida. Accordo fra Prefettura e Comune

Montecatini Terme (Pistoia), 24 ottobre 2024 – Il Comune punta all’impiego della vigilanza privata per offrire un supporto maggiore alle forze dell’ordine impegnate a garantire la sicurezza in città. Il sindaco Claudio Del Rosso e l’assessore alla polizia municipale Marco Silvestri, la scorsa settimana, hanno incontrato il prefetto Licia Donatella Messina, insieme al questore Marco Dalpiaz e il comandante provinciale dei carabinieri Fabio De Rosa. Le autorità hanno valutato la proposta di dare il via al percorso per l’attuazione del progetto di impiego del personale di vigilanza privata al fine di supportare i controlli a Montecatini. Questa attività è già stata sperimentata in altre città italiane, con risultati positivi, come sottolinea il Comune. “L’idea – sottolinea del Rosso – ha trovato il benestare della prefettura. Ovviamente il percorso va condiviso e messo in atto con la reciproca collaborazione. Non appena entrerà in servizio il nuovo segretario comunale Vincenzo Lissa, l’amministrazione procederà a una veloce attuazione del progetto, stante la delicata situazione nella quale versa la città”.

Il Comune punta a utilizzare la vigilanza privata soprattutto in attività legate al controllo delle aree della movida e dei beni di proprietà dell’ente. Le valutazioni, che saranno condivise con l’ufficio del governo sul territorio e le forze dell’ordine, permetteranno di verificare in maniera più dettagliata gli obiettivi e la frequenza del servizio. Nelle ultime settimane, le forze dell’ordine hanno incrementato i controlli, ottenendo tangibili risultati. Grazie ai controlli effettuati dal commissariato di Montecatini, lo sportello unico delle attività produttive del Comune ha deciso di chiudere per 15 giorni il pubblico esercizio della zona della stazione ferroviaria di Montecatini Centro.

I controlli della polizia di Stato sono stati effettuati nell’ottica delle attività di prevenzione e repressione dei reati legati alla somministrazione di alcolici a minorenni. A inizio ottobre tre giovani nordafricani, ritenuti gli autori di due distinte rapine nella zona della stazione ferroviaria, in piazza Gramsci, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. È questo uno dei risultati più importanti dell’ultima azione effettuata dai militari dell’Arma. Le forze dell’ordine continuano a svolgere con impegno l’attività di prevenzione e repressione dei reati, ma un supporto dal Comune, attraverso l’impiego di vigilanza privata, potrebbe consentire passi avanti importanti.

Daniele Bernardini