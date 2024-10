"Chiediamo la vigilanza privata in centro e nelle vie della movida"

Il gruppo consiliare di minoranza che fa capo a Edoardo Fanucci presenta una mozione per chiedere l’utilizzo della vigilanza privata nelle aree del centro e della movida. Gli esponenti dell’opposizione porteranno "al primo consiglio comunale utile un documento per far valutare l’attivazione di un servizio di vigilanza privata, volto a creare deterrente contro i soliti problemi legati alla movida ed essere da collante tra i gestori delle attività e le forze dell’ordine. La mozione nasce sia da una vera e propria esigenza di ordine e decoro pubblico, sia per dare seguito a proposte e progetti condivisi e condivisibili con l’attuale amministrazione, con una proposta per la città seria e attuabile, come già avvenuto in altri comuni italiani. Un grazie per lo spunto e la riflessione a Francesco Bentivegna, sempre propositivo e attento alle dinamiche cittadine".

La mozione presentata da Edoardo Fanucci, Francesco Bellettini ed Ettore Severi impegna il sindaco Claudio Del Rosso e il consiglio a "espolorare la possibilità di avvalersi di un servizio di vigilanza privata nelle aree della movida cittadina, con un focus sulle ore serali e notturne durante i giorni di maggior affluenza: il servizio di vigilanza privata operi in stretta collaborazione con le forze dell’ordine locali, rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza pubblica e con il compito di segnalare alle autorità competenti eventuali situazioni critiche o potenzialmente pericolose".

Gli esponenti dell’opposizione chiedono anche di "condurre consultazioni con i residenti, i commercianti, e i rappresentanti della movida per raccogliere suggerimenti e migliorare il progetto sulla base delle esigenze e delle esperienze locali".