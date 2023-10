Ballano nella vasca, scoppia il caso. “Esposto alla polizia dopo i fatti al Tettuccio"

Montecatini Terme (Pistoia), 16 ottobre 2023 – «Andrò in commissariato a presentare un esposto in merito ai fatti avvenuti sabato pomeriggio al Tettuccio. Quindi, trasmetterò tutti gli atti alla Soprintendenza alle belle arti". Alessandro Michelotti, amministratore delle Terme, è ancora infuriato per l’ingresso di un gruppo di giovani nella vasca della fontana di Sirio Tofanari, durante il primo appuntamento di “Montecatini in Movimento“. Le Terme avevano ricevuto una richiesta di autorizzazione per fare entrare le persone nella vasca per fare una delle foto prevista dalla manifestazione, ma avevano risposto con un deciso no. I giovani sono comunque entrati e c’è voluto l’intervento del custode per farli uscire. Poco dopo, in seguito alle segnalazioni al 113, è arrivata una volante della polizia. All’arrivo dei poliziotti però tutti erano già usciti dalla vasca. Gli agenti, dopo un primo accertamento, hanno rilevato che non c’erano danni.

Per Michelotti però il caso non è chiuso e intende fare chiarezza su cosa sia successo. Il sindaco Luca Baroncini e l’assessore al turismo Alessandra Bartolozzi negano di aver dato autorizzazioni (che comunque non sarebbero spettate a loro) per l’utilizzo della vasca e di essere rimasti sorpresi dall’accaduto. In città è scoppiata una polemica molto dura sulla vicenda, soprattutto sulle pagine dei social network, vissuta come una "profanazione" di un simbolo di Montecatini.

I consiglieri comunali di minoranza, intanto, chiedono le dimissioni dell’assessore Bartolozzi "per manifesta incapacità a ricoprire il suo ruolo", oltre alla convocazione di un consiglio comunale sul tema. "Non si era mai toccato un livello così basso - dicono Pd, Italia Viva, Azione, Movimento Cinque Stelle e Bagnaioli - pensare che questa dovrebbe essere l’immagine per rilanciare Montecatini Terme! È stato profanato quello che è il nostro monumento, il più importante che abbiamo, il nostro Colosseo, il Tettuccio. È andata in scena la peggior immagine condita con l’arroganza e la prepotenza di chi pensa di gestire a proprio piacimento risorse pubbliche. Sotto gli occhi del sindaco Baroncini, dell’assessore Bartolozzi, dei consiglieri di maggioranza si è consumato questo scempio".

Il sindaco Luca Baroncini ha spiegato che quella del Tettuccio "non è stata un’iniziativa chiesta né prevista dall’amministrazione comunale. Tanto è vero che appena saputo che nemmeno le Terme avrebbero dato il consenso all’ingresso, ho chiesto che le persone fossero fatte uscire dalla fontana e così è stato fatto". Sul fronte del centrodestra, una dura critica, espressa attraverso un post su Facebook, arriva dall’ex sindaco Alberto Lapenna. "È una vergogna – scrive – che il nostro monumento nazionale sia dissacrato con picnic e bagni nella vasca del Tettuccio".