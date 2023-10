Evento di Lancio M.I.M. Montecatini Terme: Oggi alle Terme Tettuccio

Nasce oggi “Mim - Montecatini in Movimento“, il progetto di rigenerazione culturale e di destination marketing sostenuto dall’Unesco, nato e promosso dall’assessorato al turismo del Comune e che fa parte del piano di riposizionamento strategico-turistico della città, unica destinazione italiana tra le 12 grandi città termali europee. La giornata sarà resa speciale dalla partecipazione di Massimo Vitali, uno dei più grandi e importanti fotografi a livello internazionale. Il fotografo per l’occasione farà una foto per Montecatini che ritrae il pubblico partecipante. La foto sarà disponibile digitalmente per tutti i partecipanti. Ecco il programma di oggi: dalle ore 12 alle 18, alle Terme Tettuccio (ingresso libero) Festival Cosmica, musica e pic nic. Esibizione di Fleur d’Ennui Trio, Magicaboola Street Band, Perry Laisa ed Erio. Dalle 14 sessione fotografica, fotografia collettiva by Massimo Vitali, Aerial Art Work di Jacopo Di Cera, artista che grazie all’uso di un drone offre un punto di vista inusuale, una visuale dall’alto quasi a “occhio di Dio“, e Claudia Pasanis, specializzata in fotografia di moda, ritratto e di viaggio e il suo lavoro è stato presentato in numerose pubblicazioni in tutto il mondo; le sue fotografie sono caratterizzate da colori vibranti e prospettive uniche che creano una qualità sognante che attira gli spettatori e li invita a esplorare il mondo attraverso il suo obiettivo. Per informazioni e prenotazioni cestini picnic: Whatsapp 392211634 .