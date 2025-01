Imbrattamenti in città, denuncia e foglio di via per due giovani

Montecatini Terme, 29 gennaio 2025 – Volevano essere come Banksy, uno dei maggiori esponenti internazionali dell’arte di strada, ma con i loro scarabocchi hanno commesso veri e propri atti di vandalismo ai danni della stazione ferroviaria di piazza Gramsci e della canonica della basilica di Santa Maria Assunta. La polizia di Stato ha appena messo fine alla loro attività artistica. Gli agenti del commissariato, diretto dal vicequestore Fabio Pichierri, hanno denunciato per imbrattamento in concorso due cugini di origine tunisina, di 18 e 27 anni, entrambi presenti in modo regolare sul territorio nazionale. Per i due giovani è stata chiesta anche l’emissione del foglio di via obbligatorio da Montecatini. Nel corso di uno specifico servizio disposto per individuare gli autori delle scritte, gli agenti hanno rintracciato il diciottenne di origine tunisina, sospettato di aver imbrattato anche altri edifici. Nel telefono cellulare del ragazzo è stato rinvenuto un video che ritrae l’esecuzione delle scritte con una bomboletta di vernice spray di colore rosso. Lo smartphone è stato sequestrato e, nell’occasione, è stato individuato anche il complice delle ’performance artistiche’, il cugino di 27 anni. Le scritte, successivamente essersi appurato non avere una valenza ideologica o politica, fanno riferimento ai nomi degli indagati, al paese e alla loro città di origine. Le azioni dei due giovani hanno destato grande sconcerto in città, soprattutto quelle commesse ai danni della stazione Montecatini Centro e della basilica di Santa Maria Assunta. In risposta a una richiesta inviata da Alberto Lucarelli, esponente di Forza Italia, RFI ha comunicato che, condizioni meteo permettendo, la pulizia dell’edificio di piazza Gramsci, con la rimozione delle scritte, verrà effettuata il prima possibile.

Il 18 gennaio scorso, mentre sul sagrato della basilica di Santa Maria Assunta si stava svolgendo una cerimonia, i due writer hanno colpito la canonica di via Mazzini, senza il minimo rispetto. Il problema del ripetersi di atti di vandalismo in città, spesso commessi da minorenni, sta aumentando in città. Tredici lampioni danneggiati in modo grave, numerosi cestini dei rifiuti distrutti o staccati dal suolo, e i funghi dell’arredo natalizio ribaltati con violenza. Sembra un bollettino di guerra il bilancio dei danni causati tra venerdì 3 e sabato 4 gennaio da un gruppo di sconosciuti in pineta, nella zona tra l’ex istituto Grocco e le Terme Tamerici. Dalle telecamere del sistema di videosorveglianza personale nella zona del piazzale Domenico Giusti potrebbero essere emerse immagini utili al fine di individuare i responsabili di questo vero e proprio scempio. Gli agenti del commissariato di Montecatini, intanto, proseguono l’attività di prevenzione e repressione dei danneggiamenti e degli imbrattamenti in città.