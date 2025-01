Controlli anti-degrado, dalla Pineta al centro: carabinieri in strada

Montecatini Terme, 12 gennaio 2025 – Le forze dell’ordine rispondono in modo forte agli ultimi atti di vandalismo e agli ultimi problemi legati alla sicurezza avvenuti in città. Oltre dieci pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Montecatini sono state impiegate nella notte tra venerdì e sabato per una serie di controlli straordinari nella zona del centro e nell’area termale, con un’attenzione particolare alla pineta. Il parco termale, pochi giorni fa, è stato devastato da pesanti vandalismi, nella zona tra l’ex Istituto Grocco e le Terme Tamerici. Tredici lampioni sono stati danneggiati, numerosi cestini sono stati sradicati, mentre i funghetti dell’arredo natalizio sono stati ribaltati: un atto molto grave che ha scosso fortemente la città quello con cui è stato inaugurato il nuovo anno in Pineta.

I carabinieri hanno fermato numerose persone, come hanno potuto vedere numerosi cittadini, provvedendo all’identificazione di questi soggetti. Qualora vengano ravvisati gli estremi, i militari potranno chiedere al questore di emettere un foglio di via nei confronti delle persone fermate con il divieto di tornare a Montecatini fino a tre anni. Il provvedimento, introdotto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), ha lo scopo di prevenire reati da parte di chi potrebbe commetterli e ridurre la concentrazione di soggetti pericolosi. Un soggetto colpito dal foglio di via, se dovesse essere sorpreso a delinquere a Montecatini non potrà godere del beneficio della libertà condizionale. Episodi piuttosto recenti hanno visto protagonisti giovanissimi stranieri, anche minorenni, che, fuggiti da case famiglia in altre zone della Toscana, sono venuti qui a delinquere.

I militari hanno prestato grande attenzione ai soggetti che trascorrono la notte ritrovandosi all’interno degli spazi che ospitano distributori automatici o in attività comunque già attenzionate dalle forze dell’ordine. L’arrivo dei carabinieri in pineta ha spinto qualcuno a pensare che si fosse verificato qualche altro atto di vandalismo e gli autori fossero stati sorpresi in flagranza di reato. Niente di tutto questo è avvenuto, per fortuna, ma la presenza dei carabinieri in forze avrà senza dubbio dissuaso eventuali progetti del genere. L’attività di controllo straordinario del territorio ha riscosso senza dubbio apprezzamento e molte persone auspicano che servizi del genere possano essere intensificati sempre di più, nonostante i ben conosciuti problemi legati agli organici a disposizione nella zona. In ogni caso, come testimoniano alcuni titolari di bar e ristoranti, Montecatini, quando le forze dell’ordine agiscono in modo così forte, non trasmette più quel senso di insicurezza che viene percepito soprattutto durante la notte.