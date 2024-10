Operazioni di controllo dei carabinieri: denunciati tre rapinatori

Tre giovani nordafricani, ritenuti gli autori di due distinte rapine nella zona della stazione ferroviaria, in piazza Gramsci a Montecatini Terme, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri. È questo uno dei risultati più importanti dell’ultima azione eff tatuata dai militari dell’Arma. I carabinieri della Compagnia di Montecatini, in questa prima settimana di ottobre, oltre ai quotidiani servizi di controllo in tutta la Valdinievole, hanno effettuato attività mirate sul territorio. I servizi sono stati effettuati con numerose pattuglir, con il principale obiettivo di prevenire e reprimere i reati nel centro di Montecatini.

L’attività si è concentrata in particolar modo nelle vie nel cuore turistico e commerciale e nella zona delle due stazioni ferroviarie. I militari hanno lavorato nell’ottica di prevenire e reprimere i reati predatori, lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno controllato cittadini stranieri per verificare se fossero presenti in maniera irregolare in Italia, e hanno pattugliato la zona dove, nel fine settimana, si svolge la movida. Nel centro di Montecatini sono stati impiegati più di venti militari, con quindici pattuglie, tra quelle delle stazioni e del Nucleo operativo radiomobile. Durante il servizio sono stati controllati trenta veicoli, 107 persone e vari esercizi pubblici della zona. L’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Montecatini è stata posta principalmente su piazza del Popolo, piazza Gramsci, piazza XX Settembre, parco Cividale e viale VI Novembre. Queste aree, specie nelle ore serali e notturne, sono luoghi di aggregazione di giovani, alcuni dei quali anche con precedenti di polizia, oltre ad essere teatro di liti, aggressioni e disturbo delle quiete pubblica. Specialmente nella zona di parco Cividale l’attenzione rimane alta anche grazie alle segnalazioni delle persone che abitano nelle vicinanze.

L’attività del personale in borghese, inoltre, come già detto, ha permesso di identificare e denunciare tre giovani di origine nord africana, ritenuti responsabili di due distinte rapine avvenute lo scorso settembre nelle zone limitrofe alla stazione Montecatini Centro. I controlli dei carabinieri hanno contribuito alla tranquillità di un fine settimana caratterizzato da una regolare situazione di ordine e sicurezza pubblici, trascorso dalla residenti e dai turisti a Montecatini, in serenità e sicurezza. I militari della Compagnia e delle stazioni presenti sul territorio proseguono l’attività, a garanzia di tutta la popolazione della Valdinievole.

