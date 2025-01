Anziana aggredita in pieno centro, fermata una ragazza ventenne. Aveva assalito il medico a Pescia

Montecatini Terme, 19 gennaio 2025 – Tanta paura in piazza del Popolo, ieri mattina, nel cuore turistico e commerciale della città. Un’anziana di circa 80 anni, intorno alle 12.18, è stata colpita alla schiena da una donna straniera, di circa 23 anni. L’aggressione è avvenuta all’improvviso è avvenuta all’improvviso e senza alcun motivo. La vittima, da alcuni minuti, si era accorta, con un certo disagio, di essere seguita dalla donna straniera. Ha deciso di entrare in un negozio per chiedere un consiglio su come liberarsi di questa inquietante presenza che non la voleva mollare. All’uscita dall’attività, la ragazza, che si era messa da una parte ad attenderla, l’ha colpita alla schiena con il manico del coltello da cucina. L’anziana, dolorante e impaurita, è riuscita a raggiungere una panchina, dove si è messa a sedere. Per fortuna, in quel momento, nella zona stava passando il medico Leonardo Magnani, che conosce la donna e ha subito notato che si trovava in difficoltà. È corso subito a sincerarsi delle sue condizioni e l’ha trovata in uno stato di grande agitazione. Sul posto era presente anche il vicesindaco Beatrice Chelli, che stava partecipando a uno gazebo del Pd.

Anche lei è corsa a informarsi di cosa fosse successo alla vittima e di cosa fosse necessario per aiutarla. La responsabile dell’aggressione, nel frattempo era ferma a pochi metri di distanza, intenta a guardare la scena, come se non fosse successo niente. Sul posto, sotto gli occhi dei passanti sempre più preoccupati, è arrivata subito una volante del commissariato di Montecatini. L’anziana è stata subito portata al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia, per verificare le lesioni prodotte dall’aggressione ed eventuali problemi causati al suo cuore, sofferente di alcune patologie, in seguito allo choc per i fatti avvenuti. Gli agenti della polizia di Stato, una volta condotta la ragazza in commissariato, hanno fatto una scoperta sorprendente. La donna fermata in piazza del Popolo, afflitta da problemi psichiatrici, è la stessa arrestata pochi giorni fa dai loro colleghi di Pescia, in seguito all’aggressione di un medico del pronto soccorso.

Grazie alla riforma introdotta dal decreto Schillaci era stata posta agli arresti domiciliari. Il provvedimento però è stato appena revocato dall’autorità giudiziaria e la ragazza è tornata a piede libero. È stata così trattenuta in stato di fermo al commissariato in attesa di conoscere quali provvedimenti saranno presi nei suoi confronti, anche a tutela della sicurezza della cittadinanza. L’aggressione avvenuta in piazza del Popolo, pur senza gravi conseguenze, ha destato profondo scalpore e preoccupazione in città, visto il luogo, il cuore di Montecatini, e l’orario mattutino in cui è avvenuta.