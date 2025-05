Tutela delle orchidee, sfalci rimandati

Legambiente Pistoia (tavolo Valdinievole) è pronta a tutelare e valorizzare l’area del colle di Monsummano Alto, mediante azioni che hanno lo scopo di conservare l’ecosistema di questa zona di pregio, per questi aspetti ancora oggi poco conosciuta alla comunità.

"Dal punto di vista della tutela, grazie a una nostra comunicazione indirizzata all’amministrazione comunale e dallo stesso ente messa in atto, si è riusciti a rimandare lo sfalcio della vegetazione lungo la strada del colle, al fine di proteggere la particolare flora qui presente – scrive Legambiente in una nota –. Nell’ambito del Montalbano il Colle di Monsummano costituisce una notevole emergenza per gli aspetti geologici, faunistici, floristici e vegetazionali; la lussureggiante macchia mediterranea ospita molte fioriture spontanee fra cui quelle di oltre 25 specie di orchidee selvatiche".

Legambiente ha segnalato al Comune che alcune specie floristiche, talvolta fra le più interessanti, sono diffuse anche nelle parti marginali del Colle, ed in particolare sui cigli della strada (via Monsummano Alto) che porta alla rocca; fra queste anche numerose specie di orchidee spontanee. Da qui la richiesta di posticipare lo sfalcio meccanizzato del ciglio della strada, tra l’altro ripido e poco vegetato, almeno alla data del 15 luglio, evitando di distruggere la flora spontanea e consentendo alle specie protette sia la completa fioritura che la diffusione dei semi.