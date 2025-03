Terme di Montecatini, è il giorno dell’asta. La Regione non partecipa: “L’intesa non è raggiunta”

Montecatini Terme, 11 marzo 2025 – “Non si sono formate le condizioni aggregative con altri soggetti affinché la Regione potesse partecipare, nell’ambito di un’offerta complessiva, alla procedura di vendita dei beni strategici delle Terme. Confermiamo il nostro impegno per l’acquisto di Tettuccio, Regina ed Excelsior, per i quali anche quest’anno abbiamo stanziato 17,5 milioni di euro, ma non possiamo partecipare questa volta, perché si tratta della cessione in un unico blocco degli immobili considerati più importanti per una somma non inferiore a 35 milioni e 613.793,75 euro”. Stefano Ciuoffo, assessore regionale alle società partecipate, spiega con chiarezza la situazione. Il socio di maggioranza delle Terme non ha raggiunto intese con altri soggetti che possano consentire di presentare un’offerta unica per rilevare il pacchetto complessivo dei beni strategici delle Terme.

È in programma questa mattina 11 marzo, alle 11, a Firenze, nello studio la procedura per la vendita unica degli edifici più importanti della società coinvolta nel concordato preventivo in continuità. Il Comune, da parte sua, è pronto a presentare un milione e mezzo per l’acquisto della Torretta. Di recente l’amministrazione comunale ha preso anche l’impegno di acquistare anche le vecchie serre della Torretta e le ultime particelle della pineta ancora di proprietà delle Terme. L’impegno per questa operazione è di oltre un milione e mezzo.

Il sindaco Claudio Del Rosso mantiene il più stretto riserbo sulla procedura di vendita in corso. “Aspettiamo l’asta nel rispetto della procedura – sottolinea - Come già detto il Comune è pronto a fare la propria parte ed è pronto ad accogliere nel migliore dei modi e di agevolare nel rispetto della legge, tutte le iniziative che provengano da soggetti privati seri”. La Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha presentato una manifestazione di interesse per le Tamerici. Il pacchetto unico dei beni strategici prevede l’ex Istituto Grocco, le Terme Excelsior, La Salute, Leopoldine, Redi, Regina, Tamerici, Tettuccio, Torretta, Bibite Gratuite, edicola in viale Verdi, le ex latrine Fortuna, i due negozi in viale Verdi e in viale Grocco, le Nuove serre, l’area verde dove sorge il parco giochi Termeland, le serre calde Torretta e il complesso ex lavanderia. A questi edifici vanno aggiunti i diritti di piena proprietà su vari appezzamenti di terreno di natura collinare per una superficie complessiva di 48mila metri quadrati, con sorgenti, opere di captazione e vari manufatti adibiti a cisterne di raccolta e condutture.