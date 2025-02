Venduta la Palazzina presidenziale. Nessuna offerta per le Panteraie

Montecatini Terme, 26 febbraio 2025 – La Palazzina Presidenziale di viale Diaz, ribattezzata Palazzina Fideuram per la presenza della nota società finanziaria all’interno dell’edificio, passa di proprietà. Una società immobiliare, ieri mattina, ha presentato al notaio Vincenzo Gunnella di Firenze un’offerta. La nuova proprietà è riuscita così ad acquistare l’immobile per una cifra di circa un milione e 300mila euro. La somma, che sarà nelle disponibilità gestite dagli organi del concordato entro il mese di giugno, consentirà di completare il pagamento dei creditori privilegiati della società. Tra questi, c’è una parte del personale, gli artigiani e i professionisti che attendevano di essere pagati.

Per decenni lussuosa abitazione dove risiedeva il direttore generale delle Terme, la Palazzina Presidenziale ormai da tempo non svolgeva più questa funzione. Per qualche tempo, l’edificio ha ospitato anche gli orchestrali che si esibivano al Tettuccio ogni mattina, durante la stagione turistica. Adesso, la Palazzina Presidenziale e le Terme prendono percorsi diversi, in attesa degli ulteriori sviluppi.

Nessuna offerta è stata presentata invece per le Panteraie, lo storico locale della collina. Anche in questo caso, la procedura di vendita con offerta irrevocabile ed eventuale gara di vendita, con un prezzo base di quattro milioni e 264mila euro, era prevista ieri mattina. Almeno per il momento, nessuno si è fatto avanti per rilevare il complesso, attualmente funzionante sotto la gestione dei fratelli Calugi. L’immobile, come del resto la Palazzina Presidenziale, non fa parte dei beni strategici delle Terme ed è stato quindi sottoposto subito a una vendita per conto suo.

La Palazzina, in termini di valore e di potenziale, rappresenta un bene di un certo valore. In funzione dal 1956, ha sempre riscosso grande successo tra i montecatinesi e i turisti, diventando, nel corso dei decenni, un vero tempio del divertimento e della vita notturna. Nel 1991, un incendio distrusse quasi completamente l’edificio, che venne ricostruito con grande impegno. Durante la precedente amministrazione comunale, in assenza di una piscina termale in città, a causa dell’annoso blocco del cantiere alle Leopoldine (chiuse dal 2011), in consiglio comunale era iniziato un dibattito sulla possibilità di utilizzare le fonti nella vasca delle Panteraie. Ma il precipitare della situazione delle Terme, con l’arrivo di due istanze di fallimento e la difficile partita per ottenere il concordato preventivo in continuità, hanno fatto tramontare questa ipotesi.