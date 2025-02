Panteraie e Palazzina, è il giorno della vendita

Montecatini Terme, 25 febbraio 2025 – Il giorno della cessione delle Panteraie e della Palazzina Presidenziale è arrivato. Il prezzo base dei due immobili ammonta a oltre cinque milioni di euro. Questa mattina, alle 11, negli uffici del notaio Vincenzo Gunnella, in via Masaccio a Firenze, avrà luogo la vendita con offerta irrevocabile e eventuale gara dei beni immobili dello storico locale Panteraie, in piena attività sotto gli attuali gestori, e della Palazzina presidenziale delle Terme, nota come Palazzina Fideuram. Le Terme proseguono così la vendita dei beni immobili, strategici e non, per far fronte agli impegni del concordato preventivo in continuità e ripartire nel modo migliore.

I due complessi, anche se non sono inseriti nei beni strategici dell’azienda hanno un valore importante per la storia di Montecatini. L’offerta base prevista per le Panteraie, locale dove si sono esibiti artisti del calibro di Domenico Modugno e Rocky Roberts, è di quattro milioni e 264mila euro. L’inaugurazione di questo locale, avvenuta quasi 69 anni fa, è ormai entrata nella leggenda. Luglio 1956: Esther Williams, la campionessa americana di nuoto divenuta una star del cinema internazionale, e le ragazze della sua compagnia incantano il folto pubblico accorso al taglio del nastro, con splendide esibizioni coreografiche nella piscina. Al taglio del nastro di questi nuovo complesso turistico, con dancing e ristorante, è presente persino il giovane ministro delle finanze Giulio Andreotti che osserva con interesse lo spettacolo.

Le Panteraie hanno davvero fatto la storia di Montecatini nel corso dei decenni, nonostante l’incendio che nel 1991 distrusse quasi completamente la struttura, portando alla sua totale ricostruzione. E per tanti anni la vita notturna è proseguita con successo sulla collina. Oggi, il locale, dopo altri lavori, è tornato a essere protagonista della Movida, sotto gli attuali gestori.

La Palazzina Presidenziale di viale Diaz, da diversi anni sede di Fideuram, è stata fino agli Cinquanta la residenza ufficiale del direttore generale delle Terme in carica. In seguito, per un periodo, ha ospitato anche gli orchestrali che, ogni mattina, durante la stagione si esibivano alle Terme Tettuccio. L’offerta minima è di un milione e 208mila euro. L’appuntamento clou nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità resta quello per la vendita dei beni strategici, fissata l’11 marzo. Nessuno si è fatto avanti nella procedura tenuta lo scorso anno, a luglio, dove l’offerta minima era fissata a 42 milioni di euro, il tribunale falli. Questa volta è scesa a 35 milioni e 613.793,75 euro, circa il 20% rispetto a quella precedente.