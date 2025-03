Montecatini, hotel all’asta e in vendita: 40 strutture sul mercato

Montecatini Terme, 6 marzo 2025 – Sono circa 40 gli alberghi e le strutture ricettive in vendita, tramite procedura concorsuale o trattava privata, o comunque in procinto di finire sul mercato a Montecatini. Gran parte di questi edifici sono attualmente inutilizzati e alcuni di loro hanno espresso anche un certo livello qualitativo in termini di ospitalità e qualità del servizio. Come l’hotel La Pia, in via Montebello 30, all’angolo con via San Michele. Oggi, questo edificio che sorge in una delle zone più note nel corso dei decenni per le presenze di turisti appartenenti al ceto medio, è in vendita con un prezzo base di 380mila euro, con offerta minima di 285mila. Per partecipare all’asta telematica è necessario versare una cauzione del 10% del valore dell’offerta. Sembrava fatta lo scorso anno per la vendita dell’ex Hotel Augustus di viale Manzoni, ma un problema tecnico ha causato l’annullamento della procedura di gara e, a breve, la procedura dovrà essere ripetuta.

La città, ormai da cinque anni, spera nel recupero della struttura, negli ultimi anni più volte al centro di effrazioni. L’Istituto per le vendite giudiziarie è dovuto intervenire per la messa in sicurezza della struttura. Un struttura ricettiva di prim’ordine, dotata di 54 camere distribuite su più piani, attende ormai da troppo tempo di essere rilanciata. Il prezzo base è di 339.750 euro.

È stata invece sospesa la vendita all’asta dell’ex Hotel Impero, in viale Bicchierai. Il prezzo base previsto era di 710mila euro, con un’offerta minima di 532.500. Anche in questo caso era necessario presentare una cauzione del 10% rispetto al valore dell’offerta. La struttura si trova nelle vicinanze del mercatino Grocco-La Salute.

L’ex albergo è composto da piano interrato, piano terra, piani primo, secondo e terzo e piano soffitta, collegati da vano scala interno e dall’ascensore. Al piano primo è presente una terrazza praticabile che copre, all’incirca, la metà della superficie. La superficie complessiva è di circa 2.500 metri quadrati. In passato, questa struttura ricettiva era piuttosto frequentata, ma la crisi del turismo e del termalismo in città ha finito per travolgerla. Quest’anno, purtroppo, l’ex Hotel Impero è diventato il simbolo dei problemi di degrado e sicurezza che toccano molte strutture ricettive a Montecatini. Il cadavere di un egiziano, assassinato con una coltellata all’addome, è stato ritrovato all’interno di una delle camere il 19 marzo dello scorso anno, durante un sopralluogo di alcuni operai. Il corpo dell’uomo, 26 anni, si trovava nell’edificio abbandonato da almeno un mese.