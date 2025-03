Il bocciodromo di via Maratona, riattivazione del cantiere a maggio

Montecatini Terme, 1 marzo 2025 – «I lavori di ristrutturazione del bocciodromo di via Maratona riprenderanno a maggio. Le prescrizioni del Genio civile sono state eseguite, mentre l’azienda titolare dell’appalto è stata di nuovo inserita nella ’white list’ dalla prefettura di Latina, dove era attenzionata per alcune vicende passate e può tornare a eseguire opere per la pubblica amministrazione». L’annuncio della ripresa dei lavori nella struttura sportiva, chiusa ormai dal 2018, arriva da Luca Bini, assessore ai lavori pubblici. «La conclusione dei lavori – aggiunge – è prevista nel 2026 e questo consentirà la riapertura della struttura. Tuttavia, per poter tornare a ospitare manifestazioni agonistiche al bocciodromo sono necessari altri lavori, come il rifacimento del campo da gioco, a cui si aggiungono altre opere. Queste ulteriori opere saranno messe in ponte il prossimo anno o nel 2027».

Il progetto definitivo delle opere di ristrutturazione e maggiore efficienza energetica del bocciodromo e ‘stato approvato con deliberazione del 27 ottobre 2020, durante l’amministrazione dell’ex sindaco Luca Baroncini, e, sempre nello stesso periodo, l’ente ha avviato la procedura per la concessione di un contributo statale alla presidenza del consiglio dei ministri – ufficio per lo sport, nell’ambito del bando ’Sport e Periferie 2020’. Il contributo ottenuto è di 630mila euro, altri fondi per 610mila euro derivano da risorse proprie dell’amministrazione, e per 31.145,10 euro, c’è la copertura da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, concessa ai fini del cofinanziamento delle spese di progettazione esecutiva». L’intervento prevede un’opera relamping, la sostituzione di vecchi corpi di illuminazione con impianti a led luminoso a basso consumo, l’installazione di un cappotto termico e di impianto fotovoltaico da 20kWp, con l’obiettivo di adeguare il fabbricato anche dal punto di vista sismico ed effettuare il completo rinnovo della copertura per garantire un’ottima tenuta contro gli agenti atmosferici e una migliore situazione termica nell’edificio. Il costo complessivo di questo intervento è di oltre in milione e 200mila euro, coperti in gran parte da fondi esterno alle casse del Comune.

I lavori sono partiti la scorsa estate e, come ha spiegato l’assessore Bini, per consentire al bocciodromo di ospitare manifestazioni sportive agonistiche sarà necessario progettare e finanziare un ulteriore intervento nella struttura di via Maratona.